Lindgren stor hjälte – när Häcken sänkte HBK

BK Häcken ställdes mot Halmstads BK under söndagen.

Matchen slutade 2–0 till Göteborgsklubben.

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BK Häcken har varit med och slagits i toppen av allsvenskan den här säsongen. Det blev en tuff återstart för laget efter två raka förluster.

Under söndagen gästade Häcken tabelljumbon Halmstads BK. Matchen slutade 2–0 efter att Gustav Lindgren legat bakom två snabba mål i den andra halvleken.

Segern var efterlängtad för Häcken som bitar sig fast i toppen av den allsvenska tabellen.