Sirius bekräftar: Robbie Ure besöker ny klubb
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Sirius bekräftar under söndagskvällen att Robbie Ure besöker en ny klubb.
Han ska nu vara nära Sevilla.
– Vi befinner oss just nu i slutförhandling med en utländsk klubb, säger Sirius herrlagschef Jonathan Ederström.
Robbie Ure ser ut att vara på väg bort från Sirius.
Fabrizio Romano och spanska Marca uppger att anfallaren är nära en flytt till Sevilla i en affär värd omkring 100 miljoner kronor.
Nu bekräftar Sirius att Ure har fått tillåtelse att besöka en utländsk klubb.
– Vi befinner oss just nu i slutförhandling med en utländsk klubb och med anledning av detta är Robbie inte uttagningsbar till morgondagens match mot Brommapojkarna. Vi kommer inte att ge någon ytterligare kommentar i detta skede, säger Sirius herrlagschef Jonathan Ederström.
Ure har varit en av Sirius främsta spelare under säsongen. Skotten toppar den allsvenska skytteligan med 15 mål.
Den här artikeln handlar om: