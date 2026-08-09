Sirius bekräftar: Robbie Ure besöker ny klubb

Sirius bekräftar under söndagskvällen att Robbie Ure besöker en ny klubb.

Han ska nu vara nära Sevilla.

– Vi befinner oss just nu i slutförhandling med en utländsk klubb, säger Sirius herrlagschef Jonathan Ederström.

Robbie Ure. Foto: Bildbyrån

Robbie Ure ser ut att vara på väg bort från Sirius.

Fabrizio Romano och spanska Marca uppger att anfallaren är nära en flytt till Sevilla i en affär värd omkring 100 miljoner kronor.

Nu bekräftar Sirius att Ure har fått tillåtelse att besöka en utländsk klubb.

– Vi befinner oss just nu i slutförhandling med en utländsk klubb och med anledning av detta är Robbie inte uttagningsbar till morgondagens match mot Brommapojkarna. Vi kommer inte att ge någon ytterligare kommentar i detta skede, säger Sirius herrlagschef Jonathan Ederström.

Ure har varit en av Sirius främsta spelare under säsongen. Skotten toppar den allsvenska skytteligan med 15 mål.