Erkänner – då hade det aldrig blivit långvarigt i Hammarby

STOCKHOLM. Tesfaldet Tekie hyllades inför matchen mot BK Häcken med hundra tävlingsmatcher i Hammarby.

Men hade Kim Hellberg inte kommit in och kallat tillbaka mittfältaren från Cypern efter frysboxen från Márti Cifuentes hade ”Tess” aldrig kommit i närheten av något jubileum.

– Jag kom tillbaka under Kim som en ny spelare, säger Tekie till FotbollDirekt.

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Han kom till Hammarby inför 2023 efter ett par år i Nederländerna, men bara halvåret senare lånades han ut till till Apollon Limassol på Cypern.

Det hade skurit sig mellan Tesfaldet Tekie och tränaren Márti Cifuentes.

– När jag kom till Hammarby hade jag förhoppningen att vara en av de bärande spelarna ihop med Nahir (Besara) som var här då. Det började också bra i cupen och allsvenskan för mig, men när resultaten gick emot kom kritik från tränaren och vi hade våra problem, säger nu Tekie till FotbollDirekt och fortsätter:

– Jag hamnade på Cypern och trodde att ”okej, det här var inte vad jag hoppades på”.

Revanschen – tackar Hellberg för vändpunkten i Hammarby

Men Tekie skulle trots allt bli en av Hammarbys bärande spelare – och det har han varit i flera år nu. För när Cifuentes lämnade för Queens Park Rangers ersattes spanjoren av Kim Hellberg inför 2024 som omgående kallade tillbaka Tekie från lånet på Cypern i förtid.

Nu under söndagen inför matchen mot BK Häcken hyllades Tekie med hundra tävlingsmatcher i ryggen i grönvitt. Utan Hellberg, inga hundra matcher, menar han själv.

– Jag kom tillbaka under Kim som en ny spelare. Jag var revanschsugen och är stolt över mig själv att jag presterat som jag gjort de här åren i Hammarby, som en av de viktigaste spelarna. Det här är en stor dag faktiskt.

Om det inte varit för Kim, tror du då att det bara hade blivit det där halvåret i Hammarby 2023?

– Det tror jag, det tror jag faktiskt. Eller kanske något år till men fyra år som jag varit i klubben nu? Nej, det tror jag inte.