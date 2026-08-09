Officiellt: Lucas Digne återvänder till Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain gör en värvning.

Lucas Digne återvänder till huvudstadsklubben.

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Det har spekulerats kring en återkomst till Paris Saint-Germain för Lucas Digne under en längre tid.

Redan under sommarens VM kom uppgifter om att den franske landslagsbacken var på väg att lämna Aston Villa för den franska storklubben. Nu är övergången också officiell.

PSG meddelar att Digne, 33, har presenterats som ny spelare. Enligt transferexperten Fabrizio Romano betalar Paris-klubben omkring tio miljoner euro, motsvarande cirka 110 miljoner kronor, efter att ha aktiverat vänsterbackens utköpsklausul.

Digne har skrivit under ett treårskontrakt och återvänder därmed till klubben han representerade mellan 2013 och 2016.

– Jag vill tacka president Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos och tränaren Luis Enrique. Det är ett stort tecken på förtroende och jag är väldigt glad över att vara tillbaka i Paris Saint-Germain. Jag är också imponerad. Klubben har förändrats och nått en helt ny nivå, säger Digne.