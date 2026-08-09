Officiellt: Asoro lämnar Djurgården

Joel Asoro lämnar Djurgården.

Han lämnar klubben i förtid och flyttar till cypriotiska Apollon Limassol.

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Djurgården värvade Joel Asoro inför den allsvenska säsongen på lån från franska Metz. Låneavtalet sträckte sig ursprungligen till den 15 augusti.

Tidigare i veckan kunde Fotbollskanalen avslöja att Asoro lämnar Djurgården i förtid och i stället genomför en permanent flytt från Metz till cypriotiska Apollon Limassol.

Nu bekräftar Djurgården att anfallaren lämnar klubben, då han är överens med en ny klubb.

– Vi vill rikta ett varmt tack till Joel för hans insatser både på och utanför planen. Han har varit ett föredöme och en mycket uppskattad person i omklädningsrummet, säger Djurgårdens sportchef Maximilian Hahn i ett uttalande.

Under sin lånesejour noterades Asoro för tolv matcher i Djurgårdströjan, varav majoriteten som inhoppare.

Anfallaren har även en tidigare sejour i Djurgården bakom sig. Mellan 2021 och 2023 representerade han klubben.

Asoro har dessutom ett förflutet i bland annat Brommapojkarna, Sunderland, Swansea och Groningen.