LIVE: AIK – Halmstads BK

SOLNA. Den allsvenska premiäromgången fortsätter.

Under söndagen tar AIK emot Halmstads BK på Nationalarenan i Solna.

Följ matchen här!

Foto: Bildbyrån

För AIK och Halmstads BK börjar säsongen 2026 precis som den föregående slutade. Lagen mötte varandra i den sista omgången på Nationalarenan.

Den gången vann HBK med imponerande 2-0 mot AIK. Sedan dess har AIK bytt ut så gott som hela sin sportliga ledning och under söndagen är man ute efter revansch mot hallänningarna.

Avspark vid 14:00.