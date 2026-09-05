Mållöst i Göteborgsderbyt – Gais tvingades till målvaktsbyte

Stadskampen mellan Gais och BK Häcken slutade mållöst.

Hemmalagets målvakt Mërgim Krasniqi tvingades bryta matchen i den andra halvleken.

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BK Häcken jagar Europaplatserna, samtidigt som Gais spelar för att inte sjunka allt för långt ner i tabellen.

Matchen på Gamla Ullevi blev en jämn historia där båda lagen skapade chanser. De båda anfallarna, Gustav Lindgren i Häcken och Nikola Vasic i Gais, fick varsitt farligt läge innan den första halvleken var över.

Efter paus fortsatte matchen i ett liknade sätt. I den 76:e minuten tvingades Gais-målvakten Mërgim Krasniqi att bryta matchen efter en duell med Gustav Lindgren. 34-åringen bandagerades runt huvudet och fick ge plats på Andreas Hermansen.

Derbyt slutade 0–0. BK Häcken misslyckades därmed med att ta igen på Djurgården och Hammarby som innehar Europaplatserna för tillfället. Hisingelaget har nu tre poäng till tredjeplatsen i allsvenskan men en match mer spelad.