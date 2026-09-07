”Man säger inte nej när AIK knackar på dörren”

STOCKHOLM: Sebastian Hausner förpassades till bänken i Horsens.

När AIK hörde av sig var det självklart att flytta till Solna.

– Det var en no brainer, menar dansken.

Foto: Bildbyrån

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Sebastian Hausner har knappt hunnit landa i Stockholm innan han gjorde sitt första träningspass med AIK. Trots att det var två år sedan han senast spelade i Sverige flyter svenskan på bra.

– Det var lite jobbigt i början när jag var i IFK Göteborg gällande språk och kultur, men skillnaden är inte jättestor. Men det hjälpte också att jag lärde mig prata svenska. Annars blir det en språkbarriär om man bara ska prata engelska, menar dansken.

Ringde Mads Thychosen – ”Han sa bara åt mig att komma hit”

Värvningen av den danska mittbacken har ett tydligt syfte, att förstärka det skadedrabbade försvaret. Det är en uppgift som Hausner är väl införstådd med.

– Jag ska komma hit och visa framfötterna. Men jag är väldigt tacksam för möjligheten. Jag ska vara här och träna för fullt och samtidigt ta lite ansvar även om det bara är över hösten. Jag vill hjälpa alla andra, speciellt de unga, menar han.

Vad det självklart att skriva på när AIK hörde av sig?

– Jag, ja behövde inte tänka speciellt mycket på det. Det tog 20 minuter efter att jag pratade med min agent innan jag sa okej. För mig var det viktigt att komma ut och få spela inför mycket folk. Det är det man får de där extra procenten energi ifrån.

Det blev också ett snack med Mads Thychosen, vars bror är en gammal vän till Hausner.

– Det ända han sa var ”kom hit”. Då var det en no brainer, säger Hausner.

Foto: Bildbyrån

Hausner har representerat Horsens i den danska högstaligan efter att han lämnade IFK Göteborg 2024. Mot slutet blev det mindre och mindre speltid, vilket fick mittbacken att börja söka efter nya alternativ.

Trots sitt förflutna i ”Blåvitt” är hans tidigare lagkamrater inte det minsta upprörda över Hausners val att representera AIK.

– Det var inget negativt alls. De vet ju också vilken situation jag var i och alla vet vilken stor möjlighet det är. Man säger inte nej när AIK knackar på dörren.