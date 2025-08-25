Den 19:e maj.

Då gjorde Abdoulie Manneh sitt senaste mål – fram till idag.

Då gjorde anfallaren 1-0 mot Gais – och bröt sin 97 dagar långa måltorka.

Foto: Bildbyrån

Efter en första, och mållös, halvlek skulle den andra inledas med en hel kavalkad av chanser.

I den 52:a minuten blev Lucas Hedlund serverad ett ypperligt läge för att ta ledningen i boxen. Då sköt han på Noel Törnqvist som stod för en rejält parad och höll Mjällbys nolla intakt.

Med en timme spelad på Gamla Ullevi testade Kevin Holmén ett avslut mot den botre stolpen – som Noel Törnqvist sträckte ut på och stod för en ny fin räddning.

64 minuter in i matchen slog Axel Norén en djupledsboll till Herman Johansson som mycket kyligt spelade fram Abdoulie Manneh till ett nära inpå öppet mål. Därifrån hade anfallaren inga problem och sköt in 1-0 för bortalaget.

Det var gambierns första mål sedan den 19:e maj i år, vilket är 97 dagar.

Matchen pågår, följ den här!