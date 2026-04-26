Matchen på Grimsta avbröts efter sjukdomsfall på läktaren

I dag gör Brommapojkarna och Västerås SK upp om tre poäng i allsvenskan.

Efter 20 minuter tvingades matchen att avbrytas.

Detta till följd av ett sjukdomsfall på bortaläktaren.

Efter en fin start på den allsvenska säsongen hade Västerås SK rest till Stockholm för att gästa Brommapojkarna.

Där skulle matchen få en riktig pangstart då Philip Bonde tog ledningen för VSK redan i den andra minuten, efter assist av Ismet Lushaku.

Fem minuter senare var det dags för eftermiddagens andra mål. Det kom till genom hemmalagets Oliver Berg som läckert skruvade in 1-1 via ribban och in.

Tråkigt nog tvingades matchen till ett avbrott i den 20:e minuten. Detta till följd av ett sjukdomsfall på bortaläktaren. Efter en stund lämnade spelarna planen och tog sig ner i spelartunneln.

En kvart senare kunde domaren åter blåsa igång matchen och matchens kommentator, Niklas Jarelind, meddelade att den insjuknade personen var vid medvetande.

– Det landade en ambulans bakom huvudläktaren. Beskedet vi har fått är att personen i fråga är vid medvetande, sade Jarelind i TV4:s sändning.

Enligt VLT:s liverapportering fördes personen i fråga till sjukhus med ambulanshelikopter.

”Nu meddelar speakern här att personen är vid medvetande och talbar”, skriver VLT.

Matchen pågår.