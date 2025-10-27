MFF-kritiken efter mardrömsstarten: ”De kör över oss”

MFF fick en tuff start mot Hammarby hemma på Eleda stadion.

Efter första 45 stod det 3–0 till Bajen.

– Vi är för dåliga i allting vi gör, säger MFF-mittfältaren oscar Lewicki till HBO Max.

Foto: Bildbyrån

Under måndagen tog Malmö FF emot Hammarby på Eleda stadion.

MFF som behövde ta poäng för att ha en chans om Europaplatserna fick en mardrömslik inledning på drabbningen.

I den 17:e minuten tog bortalaget ledningen genom Nahir Besara som rakade in bollen efter ett framspel av Adrian Lahdo. Knappa tio minuter senare utökade Hammarby till 3–0 genom Paulos Abraham.

– De kör över oss. Vi är för dåliga i allting vi gör. Med boll, utan boll, säger MFF:s Oscar Lewicki i paus till HBO Max.

Malmö FF är när att tappa greppet om topp tre-placering om det inte sker en vändning i den andra akten. Lewicki menar att mycket behöver justeras.

– Vi behöver göra allt bättre. Vi behöver pressa bättre, vi behöver försvara egen box bättre och vi behöver vara bättre med bollen, avslutar han.