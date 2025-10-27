MFF-kritiken efter mardrömsstarten: ”De kör över oss”
MFF fick en tuff start mot Hammarby hemma på Eleda stadion.
Efter första 45 stod det 3–0 till Bajen.
– Vi är för dåliga i allting vi gör, säger MFF-mittfältaren oscar Lewicki till HBO Max.
Under måndagen tog Malmö FF emot Hammarby på Eleda stadion.
MFF som behövde ta poäng för att ha en chans om Europaplatserna fick en mardrömslik inledning på drabbningen.
I den 17:e minuten tog bortalaget ledningen genom Nahir Besara som rakade in bollen efter ett framspel av Adrian Lahdo. Knappa tio minuter senare utökade Hammarby till 3–0 genom Paulos Abraham.
– De kör över oss. Vi är för dåliga i allting vi gör. Med boll, utan boll, säger MFF:s Oscar Lewicki i paus till HBO Max.
Malmö FF är när att tappa greppet om topp tre-placering om det inte sker en vändning i den andra akten. Lewicki menar att mycket behöver justeras.
– Vi behöver göra allt bättre. Vi behöver pressa bättre, vi behöver försvara egen box bättre och vi behöver vara bättre med bollen, avslutar han.
