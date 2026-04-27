Mjällby sänkte HBK – Granath målskytt

Mjällby tog emot Halmstads BK under måndagen.

Då sänkte Maif-spelaren Villiam Granath sin förra klubb.

Matchen slutade 2–0 till hemmalaget.

Inför säsongen lämnade Villiam Granath Halmstads BK för de regerande mästarna Mjällby AIF.

Under måndagen drabbade lagen samman på Strandvallen. Efter en mållös första halvlek tog Maif ledningen genom Jacob Bergström i den 56:e minuten.

I den 84:e stängde Villiam Granath matchen med 2–0-målet mot sin gamla klubb.

Mjällby har sju poäng på de fem inledande matcherna.