Mjällbys succésäsong i siffror – otrolig överprestation

Mjällby AIF är svenska mästare.

Det står klart efter att Maif bortaslog IFK Göteborg.

FotbollDirekt ger er här bilden av Mjällby AIF:s säsong i siffror – som på många sett är en imponerande överprestation.

Foto: Bildbyrån

Årets svenska mästare är Mjällby AIF.

Laget från Listerlandet tar hemma Lennart Johanssons pokal efter bortasegern mot IFK Göteborg tidigare under måndagskvällen.

Att Mjällby till största sannolikhet skulle ta hem guldet har de flesta vetat om de senaste veckorna, men nu är det klart och FotbollDirekt kommer nu, med hjälp av Opta, att ge er bilden av Mjällbys guldår i siffror.

Mjällby stod på 63 poäng inför guldmatchen mot ”Blåvitt” och just poängskörden är kanske det mest anmärkningsvärda rent statistiskt, för det är där Maif har stått för en otrolig överprestation.

Sett till expected points (förväntade poäng) borde man endast ha tagit 39,8 poäng, det vill säga 23 poäng färre än vad man egentligen tagit.

Jämför vi med Hammarby som varit den närmaste guldutmanaren under året, överpresterar Stockholmsklubben också sina expected points, men inte lika grovt. Hammarby borde ha tagit 47,7 poäng medan man inför derbyt mot AIK stod på 52.

Foto: Opta

Hur kan det då komma sig att Mjällby överpresterat så enormt när det kommer till poäng? Ja, det finns flera olika faktorer såklart.

En imponerande siffra för Hälleviklaget är man är det laget i allsvenskan som spenderat absolut minst tid i underläge, endast 9,6 procent av tiden har Mjällby legat under den här säsongen.

Samtidigt är Maif det laget som fått bäst utdelning för sina chanser, samt de lag där motståndarna har fått sämst utdelning för sina egna.

Kollar vi på Mjällbys egna xG (förväntade mål) ligger det på 37,6, men Blekingeklubben har stått för 47 mål den här säsongen. Det är alltså en överprestation på tio mål.

Ser vi till defensiven så borde de svenska mästarna ha släppt in 31 mål sett till xGa, men faktumet är att man bara släppt in 17 stycken, det vill säga en differens på -14 i Maifs favör.

Jämför man detta med de två bästa lagen i serien sett till respektive kategori så tydliggörs Mjällbys otroliga utdelning ytterligare.

Sett till xG så är Hammarby det lagt som borde gjort flest mål med ett xG-värde på 44,9 och Bajen har även gjort flest mål med sina 51 stycken, dock är den positiva utväxlingen på +5 mål inte lika stor som Mjällbys.

Defensivt är det AIK som borde ha släppt in minst antal mål med ett xGa på 26,4 och det är en siffra som Solnaklubben håller sig nära till i verkligheten också (med 27 insläppta), men där Mjällbys enorma differens sticker ut ytterligare.

Foto: Opta

Foto: Opta

Det är en mäktig överprestation och kraftsamling som Mjällby stått för den här säsongen, som rent statistiskt kanske inte borde ha burit så här långt, men nu gjorde de det och det är bara att gratulera Maif.

FOTNOT: All statiskt är framtagen av Opta och är framtagen inför omgång 27.