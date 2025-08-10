Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Moutaz Neffatis beslut – väljer bort Blågult

  • Author image

    Fredrik de Ron

    • Webbredaktör

    Följ Fotbolldirekt på

    Google news

    Moutaz Neffati, 20, har bestämt sig.
    IFK Norrköping-spelaren väljer bort Sveriges landslag och kommer att representera Tunisien.

    Video

    FD Möter Martin Falk – ”Vi måste bygga en tro igen”

    IFK Norrköpings genombrottsspelare, Moutaz Neffati, har både svenskt och tunisiskt pass och har haft möjlighet att välja mellan ”Blågult” eller Tunisiens landslag. Nu har 20-åringen fattat ett beslut.

    Neffati kommer att representera Tunisien på landslagsnivå. Det meddelar det tunisiska förbundet och välkomnar ”Peking”-spelaren.

    Moutaz Neffati har tidigare representerat Sverige på ungdomslandslagsnivå.

    Den här artikeln handlar om:

    Dela artikel:

    Senaste Nytt