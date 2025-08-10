Moutaz Neffati, 20, har bestämt sig.

IFK Norrköping-spelaren väljer bort Sveriges landslag och kommer att representera Tunisien.

IFK Norrköpings genombrottsspelare, Moutaz Neffati, har både svenskt och tunisiskt pass och har haft möjlighet att välja mellan ”Blågult” eller Tunisiens landslag. Nu har 20-åringen fattat ett beslut.

Neffati kommer att representera Tunisien på landslagsnivå. Det meddelar det tunisiska förbundet och välkomnar ”Peking”-spelaren.

Moutaz Neffati har tidigare representerat Sverige på ungdomslandslagsnivå.