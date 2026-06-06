AIK är på väg mot en rekordförsäljning som kan stabilisera klubbens ekonomi.

För det kan ”Gnaget” tacka sina supportrar.

– Vi vill att AIK får bäst ekonomi i allsvenskan, säger Ponthus Andersson, en av grundarna till initiativet Agent12.

Bildmontage. Foto: Bildbyrån

Den unga supertalangen Zadok Yohanna väntas lämna AIK för enorma summor. Enligt tidigare mediauppgifter har bland annat engelska Brighton lagt ett bud värt omkring 230 miljoner kronor och ”Gnaget” har meddelat att förhandlingar om en affär som kan ge klubben över 130 miljoner kronor i nettointäkt har inletts. Samtidigt har klubbar som Tottenham Hotspur, Newcastle och Chelsea rapporterats vara med i racet, där de två sistnämnda kan presentera bud som överstiger Brightons initiala förslag.

Oavsett vilken destination som väntar för den 18-åriga nigerianen ser AIK ut att få ett rejält tillskott till kassan i tider där klubben har dragits med enorma ekonomiska problem.

– Snacka om snabb utveckling på mindre än ett år! När han (Yohanna) kom till AIK fick han börja i ungdomslag innan han fick chansen i A-laget, där han hade några tuffa matcher innan det exploderade, säger AIK-supportern Ponthus Andersson till FotbollDirekt.

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Finansierades av AIK-supportrar

Zadok Yohanna anslöt till AIK förra sommaren, men det var ingen värvning i mängden. Nyförvärvet finansierades nämligen av ett gäng AIK-supportrar genom initiativet Agent12, där Ponthus Andersson är en av tre grundare.

– Det är verkligen en speciell känsla och det är kul att dela den med alla supportrar som har varit med och bidragit, inte bara vi som har grundat initiativet. Agent12 ska bara gynna AIK, vi har inte någon egen ekonomisk agenda utan alla pengar går till AIK. Detta är medlemsdemokrati när den är som bäst och hur det ska fungera i en medlemsägd klubb. Det är hur kul som helst.

Ponthus Andersson. Foto: Peter Berggren

Tanken med initiativet är att supportar till AIK kan vara med och samla in pengar till klubben. Haken är att ”Gnaget” enbart får nyttja de insamlade pengarna till värvningar av spelare under 21 år.

– Det var över 3 000 bidrag förra säsongen. Det var riktigt bra respons. Vi är jättenöjda med hur det har fallit ut, även om det med AIK:s stora supperterbas finns förutsättningar att nå ännu högre mål, säger Andersson.

”Ger helt nya förutsättningar”

Under de senaste åren har AIK:s egna kapital fullständigt kollapsat. Sedan 2023 har ”Gnaget” förlorat runt 42 miljoner kronor och det egna kapitalet har gått från drygt drygt 65 miljoner kronor i till 23,5 miljoner under det första kvartalet av 2026.

I och med den väntade försäljningen av Zadok Yohanna kan klubben däremot räkna med en vinst på omkring 100 miljoner kronor för 2026 och ett eget kapital på runt 150 miljoner när året summeras.

– Det ger AIK helt nya förutsättningar att dels betala av skulder, sanera och trygga upp, dels att kunna satsa långsiktigt så att man bygger en ekonomisk stabil grund. Förhoppningen är att detta inte blir som Alexander Isak-pengarna som snabbt tog slut utan det här ska vara början på något nytt, spännande och långsiktigt, säger Ponthus Andersson.

Zadok Yohanna. Foto: Bildbyrån

Är initiativet Agent12 klara nu?

– Man kan tycka att vi nått ett mål nu när AIK får en stor intäkt och kan satsa vidare själva, men jag känner att varför ska man lägga av på topp? Vi vill att AIK får bäst ekonomi i allsvenskan. Agent12 kan vara en viktig röst och påminnelse om att investera i talanger med ett långsiktigt tänk. Fortsatt insamlade medel som öronmärks för talanger kan ju aldrig vara något dåligt för AIK. Vi kör på så länge vi har supportrarnas förtroende och de tycker detta är något bra.

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Både den tidigare Degerfors-talangen Elias Pihlström, 19, och den 18-årige nigerianen Angelo Agbejoye har ryktats vara potentiella ersättare till Yohanna i AIK. Som en del av överenskommelsen mellan Agent12 och ”Gnaget” måste klubben informera initiativtagarna om de vill använda de insamlade pengarna för nya värvningar – men ännu har ingen dialog mellan parterna ägt rum, avslöjar Ponthus Andersson.

– Vi ska ha en dialog med AIK om de vill använda pengarna som vi har bidragit med, men vi har inte hört något än, säger han.