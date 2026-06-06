Stjärnan missade studenten – för VM-kvalet

Felicia Schröder, 19, tog studenten i går.

Men Häcken-talangen missade sin stora dag – för VM-kvalet.

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Felicia Schröder gör succé i damallsvenskan och BK Häcken. I fjol vann hon skytteligan och SM-guld. I år vann hon Europa-cup.

I går, fredag 5 juni, tog Felicia Schröder sin kanske största seger utanför fotbollen. Hon tog studenten.

19-åringen kunde tyvärr inte vara med och fira sin stora dag, i stället var hon med damlandslaget för att spela VM-kval i Danmark och assistera Johanna Rytting Kaneryd som gjorde matchens enda mål.

BK Häcken grattar Schröder till sin milstolpe:

”Stort grattis till studenten, Felicia Schröder”, skriver Hisingelaget på Instagram.

Den senaste tiden har det ryktats om att Schröder ska lämna BK Häcken och att både Chelsea och Real Madrid ska vara intresserade.

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