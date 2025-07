Norrköping bryter med agent: ”Inga fler affärer”

IFK Norrköping meddelar att man bryter med den agent som riktat hot mot sportchef Magni Fannberg.

– Vi kommer inte göra fler affärer, säger Martin Gyllix till Fotbollskanalen.

Under måndagskvällen gick IFK Norrköping ut med att en spelaragent riktat indirekta och direkta hot mot ”Peking”-sportchefen Magni Fannberg.



”Förutsatt att agenten inte får som han vill, meddelar han att han aktivt skall verka för att Norrköping inte skall få en krona i transfer för berörd spelare, och att han även avser svartmåla sportchefen inför både styrelse som huvudpartners.”, skriver Norrköping.



Idag, tisdag, berättar klubben för Fotbollskanalen att man inte kommer göra fler affärer med den berörda agenten.

Det beslutade styrelsen under ett styrelsemöte under tisdagskvällen.



– Vi har haft ett styrelsemöte under kvällen. Där har vi fattat beslut om att vi inte kommer göra fler affärer med dem, säger Gyllix till Fotbollskanalen och tillägger:

– Så från och med i dag kommer vi inte att ha något fortsatt samarbete, föra några diskussioner eller göra några affärer med dem.

”Peking” meddelar samtidigt att de har en kontrakterad spelare i truppen som representeras av agenturen och att det är något de kommer att hantera separat för att spelaren inte ska hamna mellan.