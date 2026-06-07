Otäcka bilderna: Eriksen föll ihop under landskamp

Christian Eriksen föll ihop på planen under Danmarks träningslandskamp mot Ukraina.

Den danske stjärnan var vid medvetande när han lämnade arenan.

”Christian Eriksen är vid medvetande och mår bra utifrån omständigheterna”, meddelar det danska fotbollsförbundet.

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Oro uppstod under Danmarks träningslandskamp mot Ukraina när Christian Eriksen plötsligt föll ihop på planen efter omkring en timmes spel.

Medicinsk personal rusade omedelbart in på planen för att assistera den danske mittfältaren, som låg kvar i gräset och tog sig för bröstet. Händelsen väckte starka känslor, inte minst med tanke på Eriksens hjärtstopp under EM 2021.

Efter några minuters behandling kunde 34-åringen resa sig upp och gå själv till den ambulans som kördes in på planen.



”Christian Eriksen är vid medvetande och mår bra utifrån omständigheterna”, meddelar det danska fotbollsförbundet.

När Eriksen föll ihop bildade spelare från båda lagen en skyddande ring runt mittfältaren. Efteråt samlades även spelare och ledare från Danmark och Ukraina ute på planen.

Matchen återupptogs inte efter incidenten.

Eriksen återvände till fotbollen året efter sitt hjärtstopp vid EM 2021 och har sedan dess spelat vidare med en inopererad ICD-enhet som kan ingripa vid allvarliga hjärtrubbningar.