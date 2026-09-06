Oavgjort på Gamla Ullevi – trots fyra (!) ramträffar

Hammarby tappade tre dyrbara poäng i jakten på serieledarna Sirius.

Stockholmarna fick endast en poäng med sig mot Örgryte – trots flera heta chanser.

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Både Hammarby och Örgryte kom från tunga derbyförluster mot AIK respektive IFK Göteborg. Hemmalaget tvingades starta utan skyttekungen Noah Christoffersson som nyligen lämnade för schweiziska Thun. Gästande Hammarby hade Amin Boudri.

Efter drygt tio minuter tog hemmalaget Örgryte ledningen när William Hofvander, med ett förflutet i HTFF, styrde in bollen efter en hörna.

Ledningen skulle dock inte hålla länge. Efter kvarten spelad blev Markus Karlsson fälld i straffområdet och domaren Fredrik Klitte pekade på straffpunkten. Den förvaltade Victor Lind säkert till 1–1.

– Den ska nog inte vara straff. Det är mjukglass på den, säger John Guidetti i halvtid.

24 avslut mot Öis-målet

Hammarby fortsatte att trycka på i den andra halvleken. I en sekvens träffade gästerna både stolpen och ribban inom loppet av några sekunder. Totalt blev det fyra ramträffar för Hammarby i den andra halvleken. Öis-målvakten Hampus Gustafsson stod också för ett bra vassa räddningar.

Totalt avlossade Hammarby 24 skott, jämfört med Örgrytes två.

Trots spelövertaget slutade matchen 1–1 och Hammarby tappar därmed dyrbara poäng i jakten på Sirius i tabelltoppen. Samtidigt plockar Örgryte en viktig pinne i bottenstriden.

Lagens startelvor

Örgryte

Hampus Gustafsson – Christoffer Styffe, Sebastian Lagerlund, Johan Hammar – Adam Andersson, Owen Parker-Price, Benjamin Laturnus, Anton Andreasson – Daniel Paulson, William Hofvander, Tobias Sana

Hammarby

Warner Hahn – Hampus Skoglund, Victor Eriksson, Frederik Winther, Noah Persson – Frank Adjei, Markus Karlsson, Oscar Johansson Schellhas – Montader Madjed, Paulos Abraham, Victor Lind