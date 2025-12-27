Officiellt: Ascone skriver nytt kontrakt med HBK

Rocco Ascone blir kvar i Halmstads BK.

Klubben har valt att utnyttja köpoptionen i låneavtalet och den franske mittfältaren har nu skrivit på ett kontrakt till och med säsongen 2029.



Rocco Ascone anslöt till Halmstads BK i somras på lån från FC Nordsjælland. Efter en stark höst har HBK nu valt att utnyttja köpoptionen, något som FD:s systersajt Tipsbladet kunde avslöja under lördagen. Men nu har alltså klubben bekräftat detta på sin hemsida.

Det innebär att 20-åringen blir HBK-spelare permanent till och med säsongen 2029.

– Rocco har tagit stora kliv hos oss och passar väldigt bra in i vårt sätt att spela. Att säkra honom långsiktigt känns väldigt bra, säger klubbchefen Jesper Westerberg.

Ascone själv är nöjd med beslutet att stanna i Halmstad.

– Jag har trivts väldigt bra i HBK från första dagen och känner att jag kan fortsätta utvecklas här och hjälpa klubben framåt, säger han.



Den franske mittfältaren har en bakgrund i Lilles akademi och har representerat Frankrike på både U16- och U20-nivå.