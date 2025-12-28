Officiellt: Mjällby värvar Aki Samuelsen

Mjällby AIF förstärker truppen.

Aki Samuelsen från Ranheim är klar för klubben.

Anfallaren har skrivit kontrakt över säsongen 2030.



De regerande mästarna i allsvenskan har gjort klart med en ny spelare. Anfallaren Aki Samuelsen från norska Ranheimam ansluter till klubben.



Kontraktet sträcker sig över säsongen 2030.



– Han är en ung och utvecklingsbar spelare som har presterat mycket bra i Ranheim. Han är tekniskt skicklig, bidrar med många poäng och har ett starkt avslut. Dessutom får vi in en ny nationalitet på Vallen, säger sportchef Hasse Larsson till klubbens hemsida.

Enligt norska medier landar övergångssumman på omkring elva miljoner norska kronor, cirka tio miljoner svenska.



Samuelsen gjorde under säsongen 2025 nio mål och tio assist på 28 matcher i Obos-ligaen. Forwarden anslöt till Ranheim från Torshavn i mars för mindre än en miljon kronor.



Mjällby AIF har tidigare gjort klart med Robin Wallinder, Ibrahim Adewale och Amar Dzevlan under vinterfönstret.