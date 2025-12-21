Officiellt: Traustason lämnar IFK Norrköping

Efter flera år och två sejourer i klubben lämnar Arnor Traustason IFK Norrköping.

Mittfältaren är klar för KR Reykjavík.

– Det är jobbigt att säga hej då, säger han till klubbens hemsida.

IFK Norrköping, som nyligen åkte ur allsvenskan, meddelar att 32-årige Arnor Traustason lämnar klubben för KR Reykjavík på Island.



Traustason tar farväl med ett öppet brev:



– Det är jobbigt att säga hej då. Jag har alltid gjort mitt bästa för IFK och är stolt över att få ha representerat er och även få leda laget ut som kapten vissa matcher, säger han till klubbens hemsida och fortsätter:



– Jag bryr mig mycket om IFK. Jag vet att vi inte levt upp till era förväntningar och det gör ont.

– Nu önskar jag er ett stort lycka till och hoppas IFK tar sig tillbaka. Jag kommer heja på er.



Sportchef Henrik Jurelius kommenterar:



– Arnór har varit en betydelsefull spelare för IFK Norrköping under många år och har lämnat ett stort avtryck under sina två sejourer. Vi tackar honom och önskar honom all lycka på Island.

Traustason spelade 151 matcher i Allsvenskan för Norrköping, noterades för 35 mål och 24 assist och var med och tog SM-guld 2015. Han har även representerat klubbar som New England Revolution, Malmö FF, Rapid Wien, AEK Aten, Sandnes Ulf och Keflavik.