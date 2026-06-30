Djurgården kan ha drabbats av ett skadeavbräck – sex dagar innan den allsvenska återstarten.

Enligt tidningen Expressen klev Leon Hien, 24, av tisdagens träning.

Leon Hien. Foto: Bildbyrån

Tidningen rapporterar att mittbacken Leon Hien blev sittandes i gräset under slutskedet av Djurgårdens träning på Kaknäs under tisdagen. 24-åringen ska, enligt uppgifterna, ha fått behandling på konstgräsplanen innan han kunde gå upp mot omklädningsrummen.

Enligt Expressen gick Hien utan hjälp. Däremot ska mittbackens ena lår ha varit ordentligt lindat. Hur illa ställt det är med spelaren är ännu oklart, men tränaren Jani Honkavaara är hoppfull.

– Jag hoppas att han är okej, säger Dif-tränaren till tidningen.

Sex dagar till återstart

Uppgifterna kommer med bara sex dagar kvar till Djurgårdens allsvenska återstart borta mot BK Häcken, som spelas på måndag den 6 juli. I övrigt ska samtliga Dif-spelare vara i full träning under tisdagen rapporterar Expressen.

Djurgården ligger på åttonde plats i tabellen efter nio spelade matcher. Värt att notera är att Dif har minst en match mindre spelad än de flesta, två färre än Elfsborg, Hammarby och Gais.