Poänglösa på bortaplan – kan bli sämsta på åtta år

Kalmar FF har sex raka matcher utan poäng på bortaplan.

Nu väntar BK Häcken på Hisingen.

Ny förlust och KFF är allsvenskans sämsta bortalag sedan 2018.

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Kalmar FF har endast förlorat en match på hemmaplan den här säsongen, vilket skedde i premiären mot Västerås SK. Utanför Kalmar har nykomlingen haft det desto svårare att hämta poäng.

KFF har spelat sex raka bortamatcher utan att lyckas få med sig en enda poäng, vilket är klubbens sämsta bortafacit sedan millenieskiftet.

1999 avslutade smålänningarna säsongen med sju raka bortaförluster och åkte ur allsvenskan. Tre år senare var klubben tillbaka i högsta serien och misslyckades att ta poäng i sin bortapremiär mot Örgryte.

Totalt stannade KFF på åtta raka allsvenska bortamatcher utan poäng.

Kan tangera Brommapojkarna

Redan i samband med lördagens match mot BK Häcken på Hisingen kan Kalmar bli det sämsta bortalaget på närmre ett decennium. Blir det en ny förlust kommer KFF ha inlett allsvenskan med sju raka bortaförluster.

Det har inget lag i allsvenskan lyckats med sedan Brommapojkarna 2018. Stockholmsklubben blev sedermera degraderade efter att ha förlorat kvalmötet mot AFC Eskilstuna.

Matchen mellan BK Häcken och Kalmar FF har avspark klockan 15:00.