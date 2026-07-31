Klart: Ajax värvar tysk stjärna

Ajax har genomfört en prestigevärvning.

Julian Brandt han skrivit på för Amsterdamklubben.

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Julian Brandt har flera säsonger i Bundesliga bakom sig. Nu fortsätter tysken karriären i Nederländerna. Ajax meddelar att man värvar Brandt på en fri transfer. Mittfältaren skriver på ett kontrakt till sommaren 2029.

Klubbens tekniska direktör Jordi Cruyff är nöjd med värvningen.

– Julian har valt Ajax, och det är vi oerhört glada över. Vi har haft samtal med honom i flera månader, och han hade även möjligheten att skriva på för andra klubbar, säger han till Ajax hemsida.

– Med Julian får vi in en internationell toppspelare med stor erfarenhet och en fantastisk inställning. Jag är övertygad om att han kommer att tillföra verklig kvalitet till vår trupp, tillägger han.

Brant har spelat närmare 400 Bundesliga-matcher för Bayer Leverkusen och Borussia Dortmund. Han är noterad för 48 landskamper för Tyskland och var med i VM trupperna 2018 och 2022.



