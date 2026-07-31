August Priske målskytt – mot Barcelona

Barcelona gästade Birmingham City under fredagen.

Då klev August Priske fram och satte ledningsmålet i den första halvleken.

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Efter att ha nått kultstatus i Djurgården lämnade August Priske under vintern. Flyttlasset gick till Birmingham City i en affär värd runt 75 miljoner kronor.

I England har dansken blandat och gett, med endast ett mål på nio starter under sitt första år.

Sommarens träningsmatcher bådar dock gott inför den kommande säsongen. Under fredagen kom själva Barcelona på besök till St Andrew’s.

Priske fick chansen från start och gav Birmingham ledningen i den första halvleken. Ett B-betonat bortalag kunde sedan utjämna innan pausvilan. I den andra halvleken tog Barca ledningen, varpå hemmalaget kvitterade kort därpå.

Birmingham City vann till slut matchen på straffar, efter att bland annat inhopparen Ronny Bardghji missat sin elvametersspark för Barcelona.

August Priske belönades med en sjua i betyg från lokaltidningen BirminghamLive.

”Ledde anfallet på ett bra sätt mot den rutinerade (Andreas) Christensen. Nickade in ett fantastiskt mål och agerade som en viktig uppspelspunkt för sitt lag”, skrev man i motiveringen.

