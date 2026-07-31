Mer intern kritik: ”Är en enda persons projekt”

Fler och fler inom Fifa vänder sig emot Gianni Infantino.

Kevin Lamour menar att personalen blivit vilseledd av presidenten.

– Det här projektet får inte genomföras, säger han englit AP.

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Väggarna börjar krympa kring Gianni Infantino och bolaget FIFA Forward Enterprise.

Uefa har beslutat sig för att bojkotta samtliga Fifa-tävlingar om det kritiserad företaget ser dagens ljus. Samtidigt har Concacaf och AFC avslagit förslaget.

Även ledande personer inom Fifa har börjat ifrågasätta planen. Infantinos personliga rådgivare Carlos Cordeiro meddelade tidigare i dag att han lämnar sitt uppdrag i protest.

– Jag kan inte stå bredvid medan FIFA överväger att sälja en andel i VM. Låt mig vara tydlig. Jag var inte inblandad i det här förslaget, och jag motsätter mig det otvetydigt, säger han i ett uttalande till Sky.

”Om jag förlorar mitt jobb så får det vara så”

Nu har nästa man i Infantinos inresta cirkel vänt honom ryggen. I en intervju med AP går Fifas operativa chef Kevin Lamour hårt åt presidenten, som han menar har ”vilselett” hela organisationen och gått sin egna väg.

– Det är en enda persons projekt. Det här projektet får inte genomföras. Tiden har nu kommit för fotbollens politiska ledare att ställa sig de rätta frågorna och fatta de rätta besluten, menar Lamour.

Fifa-toppen är inte den minsta rädd för att han uttalande kommer leda till en uppsägning.

– Och om det innebär att jag förlorar mitt jobb, så får det vara så. Jag kommer att förstå och respektera det beslutet. Åtminstone kommer jag att sova gott i natt.