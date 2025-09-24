Polisens besked: Drygt 30 ”risksupportrar” identifierade i Göteborg

Polisen har identifierat drygt 30 ”risksupportrar” i Göteborgsområdet.

Dessa supportrar har kopplingar till grov brottslighet.

– Det rör sig om ett brett spektrum av brott, både i direkt anknytning till matcher och utanför fotbollsevenemangen, säger Emelie Kullmyr, polisområdeschef i Storgöteborg.

Foto: Bildbyrån

Polisen i Göteborg meddelar, via ett pressmeddelande, att man identifierat drygt 30 ”risksupportrar” i Göteborgsområdet.

Dessa så kallade risksupportrar kan knytas till 100 brottsmisstankar uppges i pressmeddelandet.

– En relativt liten grupp genererar alltså många brottsmisstankar. Det rör sig om ett brett spektrum av brott, både i direkt anknytning till matcher och utanför fotbollsevenemangen, säger Emelie Kullmyr, polisområdeschef i Storgöteborg.

Flera av dessa är tidigare dömda för grova brott och polisen uppger även att man sett kopplingar till olika kriminella nätverk, mc-gäng och våldsbejakande politisk extremism.