Redo att bryta trenden: ”Den här gruppen kan verkligen göra det”

STOCKHOLM: AIK:s dystra allsvenska facit borta mot Malmö FF fyller 30 år.

Det unga svartgula laget hoppas nu ta död på spöket.

– Man kan inte göra så mycket än att försöka göra sitt bästa, säger Sixten Gustafsson.

Foto: Bildbyrån

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Solen skiner just nu över AIK. Solna-laget kommer från två raka derbysegrar och kan börja snegla på Europaplatserna, trots en omfattande skadelista att förhålla sig till.

På måndag väntar Malmö FF på bortaplan, ett lag AIK inte besegrat på bortaplan i allsvenskan sedan 1996. Hur mycket fokus Gnaget-spelarna lägger på det? Absolut noll, enligt Abdihakim Ali.

– Det har gått bra för oss nu men det är en helt vanlig match. När man kollar på historien så är det säkert speciellt, men jag har inte full koll på den om jag ska vara ärlig. Det är matchen nu som gäller, inte det som var förra veckan eller för tio år sedan, säger mittfältaren.

AIK:s senaste bortavinst mot Malmö FF i alla tävlingar skedde under svenska cupen i maj 2001, åtta månader innan Ali föddes.

– Okej, det hade jag ingen aning om. Men vi ska försöka ta tre poäng oavsett.

Missade Sebs frispak – ”Jag hade träning samtidigt”

Sixten Gustafsson var inte i ens påtänkt när AIK vann i Malmö 2001, ännu mindre när man gjorde det 1996 i allsvenskan. Anfallaren, som avgjorde mot Hammarby senast, är självsäker inför mötet mot de himmelsblåa.

– Vi vet om historien där och att det varit tufft. Men den här gruppen kan verkligen göra det, säger och och tillägger.

– Malmö har varit bra de senaste åren och vi har varit lite fram och tillbaka. Det har varit jämna matcher, vi har haft lite otur och inte fått resultaten med oss. Det är som det är, man kan inte göra så mycket nu än att försöka göra det bra på måndag.

Gustafsson har följt AIK sedan barnsben som inbiten supporter. När det kommer till mötena mot Malmö FF har två matcher etsat sig fast i skallen hos anfallaren.

Foto: Bildbyrån

Det rör sig om hemmamötet 2022, då AIK vann med 2–0 efter mål av Joe Mendes och Sebastian Larsson, samt 2018 när samma Larsson kvitterade på stopptid efter en frispark.

Den då elvaåriga Gustafsson fick däremot inte chansen att se Seb Larssons fullträff på plats.

– Jag hade träning samtidigt på Skytteholm. Så jag missade den.

Blev du arg för att du missade den?

– Nej, det var lika bra att träna, säger Gustafsson.