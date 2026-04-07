Rekordstor publik under premiäromgången

Allsvenskan 2026 har spelat sin första omgång.

Då valde rekordmånga åskådare att se matcherna på plats.

– Inget kan stoppa kärleken till Allsvenskan, säger Sefs generalsekreterare Henrik Berggren.

Den allsvenska premiäromgången 2026 kantades av stormvindar och snöfall. Det hindrade inte publiken från att ta sig till matcherna.

Totalt 129 024 personer följde årets första omgång på plats, vilket motsvarar ett snitt på 16 128 per match.

Enligt Sef var den totala publiksiffran 25 000 fler än i fjol. Årets siffra slog även det tidigare rekordet från 2024, då totalt 124 637 åskådare såg den allsvenska premiären.

Sefs generalsekreterare Henrik Berggren:

”En stor eloge till klubbarna och alla som jobbat länge med förberedelser för premiären. Trots stundtals utmanande väder så visar klubbarna och supportrarna att inget kan stoppa kärleken till Allsvenskan”.

Högst publiksiffra under den första omgången hade matchen mellan AIK och Halmstads BK, som lockade till sig 39 085 åskådare.