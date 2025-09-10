Rydström backar – från sin egna kritik: ”Min stora trut”

Henrik Rydström petade Salifou Soumah och riktade sedan kritik mot honom.

Nu backar MFF-tränaren.

– Ibland kan jag tänka för mig själv: ”Jag och min stora trut”, säger Rydström till Expressen.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF förstärkte med Salifou Soumah från Zira FC i somras.

Han gjorde allsvensk startdebut mot IFK Göteborg, men i omgången efter mot Degerfors IF fanns han inte med i truppen.

Efter den matchen förklarade Rydström varför, detta genom att kritisera hans fysiska status på presskonferensen.

– Jag bedömer att hans fysiska status är för dålig. Han måste börja kunna springa innan jag spelar honom igen, sa tränaren då enligt Expressen.

Nu backar dock Rydström lite från sin egen kritik – och han förklarar även vad han egentligen menade. Bland annat understryker MFF-tränaren att nyförvärvet kan springa.

– Han var en bit ifrån vad jag vill att våra yttrar ska göra. Jag tror också det handlade om att han var lite trött i skallen. Han kan springa, men han var inte på den nivå som vi ska ta honom till, säger han till Expressen.