Rydströms hyllning: ”Han är som ett jävla kärnkraftverk”

Erik Botheim har dragits med skadeproblem den senaste tiden.

Trots det är han nu tillbaka på träningsplanen – snabbare än planerat.

– Han gör något rekordförsök i att komma tillbaka snabbt, säger MFF-tränaren Henrik Rydström till Fotbollskanalen.

Det var i mitten av maj som Malmö FF:s norska anfallare, Erik Botheim, råkade ut för en underbensskada som tvingade honom till operation.

Ett par veckor senare meddelade de Himmelsblå att säsongen var färdigspelad för 25-åringen.

Efter en tid med en pjäxa runt ena foten och ett behov av kryckor har anfallaren nu återvänt till träningsplanen, då han under fredagen var ute och joggade för första gången sedan skadan. Det är i sin tur någonting som glädjer MFF-tränaren Henrik Rydström.

– Han gör något rekordförsök i att komma tillbaka snabbt, säger Rydström till Fotbollskanalen och skrattar.

Däremot vore det minst sagt en bonus om Botheim kan spela fotboll under kalenderåret 2025.

– Nej, han är som ett jävla kärnkraftverk. Han kan driva hela med sin energi och beslutsamhet. Sedan gav vi honom tillåtelse att åka med Haaland en vända – och då fick han ännu mer energi. Det bara spritter i honom, han är otrolig. Sedan får man ha respekt för skadans art, men just att han redan nu kan jogga på, säger Rydström.

En annan spelare som inte är aktuell för spel i lördagens match mot serieledande Mjällby AIF är Salifou Soumah, vars arbetstillstånd ännu inte har hunnit registreras.





