Sågar nykomlingen: ”Blir förvånad om de vinner en match till”

Örgryte ligge allt jämnt under strecket i allsvenskan.

Där kommer de förbli, enligt FD:s Fredrik de Ron.

– Det är smärtsamt tydligt att de inte är redo för allsvenskan, säger han i Allsvenskan Direkt.

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Foto: Bildbyrån/FotbollDirekt

Med en dryg tredjedel spelad av årets allsvenska ligger Halmstad och Örgryte på en delad jumboplats i serien, med ynka sex poäng på kontot. Prognosen inför hösten ser allt annat än munter ut.

– Jag säger här och nu att hoppet är ute för Halmstads BK och ÖIS. Båda kommer att åka ur allsvenskan, det är jag rätt säker på, säger FD:s reporter Fredrik de Ron i Allsvenskan Direkt.

Nykomlingen Örgryte inledde allsvenskan bra med kryss hemma mot Malmö FF följt av en seger mot de regerande mästarna Mjällby på Strandvallen.

– Då tänkte man att det kanske finns någonting där. Det gör det inte. Det är smärtsamt tydligt att de inte är redo för allsvenskan. De har ingenting här att hämta. Jag blir förvånad om de vinner en match till, menar De Ron.

Sedan vinsten mot Mjällby har det ändats blivit två ytterligare poäng för Öis. Under den perioden har man bland annat förlorat med 2–0 mot bottenkollegan Halmstads BK, som också spås gå en jobbig höst till mötes.

– Det känns som att HBK glömt bort lite vilka de är. De senaste åtta åren har de kanske haft den tydligaste identiteten. Sen försöker de implementera någonting nytt med Johan Lindholm, och när han får han sparken så ersätts han av Stuart Baxter, där bäst-före-datumet har passerat för länge sedan.

Örgryte ställs mot BK Häcken i den kommande omgången. För Halmstad väntar Djurgården på bortaplan.