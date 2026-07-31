Curmark efter debuten: ”Det var mäktigt”
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STOCKHOLM. Hammarby krossade Växjö DFF med 5-0 under fredagen.
Då fick Filippa Curmark, 30, göra debut i Hammarby.
– Det kändes fantastiskt att få kliva ut på Kanalplan, säger Filippa Curmark till FotbollDirekt.
Filippa Curmark kom till Hammarby i tisdags. Under fredagen gjorde den förra Häcken-kapten debut för Hammarby. Hon fick göra det i 5–0 segern mot Växjö DFF.
– Nej men det kändes fantastiskt att få kliva ut på Kanalplan. Det var god stämning och många bollar i nät, så att det var bara ut och njuta, säger Filippa Curmark till FotbollDirekt.
”Det var ett fint ögonblick”
30-åringen fick därmed för första gången spela framför de grönvita supportarna, som innan bara varit mot henne.
– Det var mäktigt. Man vet ju sedan innan vilken uppslutning det är kring matcherna och deras supportrar. Det är ju fantastiska att sjunga i nittio minuter. Så det var ett fint ögonblick.
Hur var det att gå fram och sjunga med supportarna?
– Ja, det var gött.
Ja, både jag och Nea sa ju hade. Ja, det gick ju fort liksom, men det är klart att vi hade hoppats på några minuter i dag. Så att det var, det var roligt.
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