Hammarby tog säker seger mot Växsjö

Hammarby gjorde processen kort hemma mot Växsjö.

Bajen vann tillslut med stora siffror mot gästerna från Småland.

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Hammarby tog kommandot direkt hemma mot Växsjö, och det var hemmalagets norska spelare som visade vägen.

Efter fem minuter gav Mari Nyhagen Hammarby ledningen. Några minuter senare utökade hemmalaget till 2–0 genom Elin Sørum. När klockan passerat 21 minuter fick Hammarby in ytterligare en boll. Nyhagen gjorde sitt andra och Bajens tredje mål i matchen.

I den andra halvleken fortsatte den norska dominansen. Med 53 minuter spelade utökade Emilie Bragstad till 4–0. Mittbacken gjorde därmed sitt första mål för säsongen.

På stopptid satte Fanny Petersson punkt för tillställningen genom sitt 5–0-mål.

Segern innebär att Hammarby utökar serieledningen, om än tillfälligt. Bajen har fyra poäng mer än tvåan BK Häcken som selat två matcher mindre.