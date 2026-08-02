Saknades för MFF: ”Nära ny klubb”

STOCKHOLM. Colin Rösler saknades i MFF:s trupp mot BP.

Nu förklarar tränaren Gaute Helstrup varför.

– Han är nära en ny klubb, säger norrmannen efter 2-1-segern.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF tog tre blytunga poäng borta mot BP där nya spanjoren Diego Garcia blev matchhjälte med sitt mål i 86:e minuten – två minuter efter inhoppet.

Ett succébyte av tränaren Gaute Helstrup som däremot fick se vänsterback Noah Åstrand John skadad redan efter halvtimmen spelad.

– Första rapporterna är mer positiva än vad det först såg ut. Det var uppenbart så illa att han inte kunde fortsätta, men det verkar vara okej. Vi får ta en dag eller två, säger norrmannen på presskonferensen som inte vågar sia huruvida vinterförvärvet från IK Brage kan spela nästa helg.

– Jag vet inte, det får vi se.

En spelare som verkar förlorad för MFF är Colin Rösler, mittbacken som kom till klubben från Mjällby för två somrar sedan och som därefter varit en viktig pjäs i den himmelsblåa defensiven.

26-årige Rösler, som likt Helstrup är norrman, saknades i matchen mot BP.

– Rösler är inte i Stockholm, han är nära en ny klubb. Vi får se vad som sker, konstaterar Helstrup