Uppgifter: Ørjan Nyland klar för Leipzig

VM-målvakten Ørjan Nyland är klar för RB Leipzig.

Det uppger tyska Sky Sports.

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Ørjan Nyland var en av Norges stora förgrundsfigurer när landslaget tog sig till kvartsfinal i VM tidigare i somras. Den 35-årige målvakten blev bland annat stor hjälte genom att rädda en straff mot Brasilien i åttondelsfinalen.

Nu står det klart att karriären fortsätter i RB Leipzig.

Enligt tyska Sky Sports har den klubblöse norrmannen, vars kontrakt med Sevilla löpte ut i juni, kommit överens med Bundesliga-klubben om ett tvåårskontrakt.

Övergången innebär samtidigt en återkomst till Leipzig. Nyland representerade den tyska klubben även under säsongen 2022–2023.