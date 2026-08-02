Bekräftar utländskt intresse: ”Då kommer jag lyssna”

STOCKHOLM. Glödhet och oumbärlig för Malmö FF.

Nu bekräftar Sead Haksabanovic utländskt intresse efter 2-1-segern mot BP.

– Kommer det något intressant så kommer jag att lyssna, säger han till FotbollDirekt.

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Han har redan varit utomlands i två vändor sedan genombrottet som tonåring i Halmstads BK för tio år sedan.

Nu spelar Sead Haksabanavic sin bästa fotboll i Malmö FF och likt Taha Ali som i somras gick till grekiska Paok finns det utländskt intresse kring Haksabanovic. Det bekräftar han själv för FotbollDirekt efter 2-1-segern mot BP under söndagen.

– Det är mycket intresse utifrån, men just nu fokuserar jag på att spela så bra som möjligt här. Vi har en ung trupp och jag tar då ännu mer ansvar, ta en ledarroll, säger 27-åringen och fortsätter:

– Sedan är det klart att om det kommer något intressant så är jag öppen för att lyssna, det kommer jag göra. Men än så länge har inget sådant kommit. Som sagt, jag är väldigt fokuserad här och jag tror väldigt mycket på det här spelsättet. Jag försöker spela min bästa fotboll.

Gör du det just nu, spelar du din bästa fotboll?

– Det skulle jag säga. Jag gör det bra i matcherna men är inte helt nöjd med min poängproduktion. Det finns mer att hämta där, säger Haksabanovic som mot BP trots allt gjorde ett mål och en assist.

Vad det är för typ av intresse? Ganska brett, medger Haksabanovic själv som tidigare spelat i West Ham, Málaga, Rubin Kazan, Stoke och Celtic.

– Det är både i Europa men också utanför Europa. Men det är bara intresse, inget konkret. Min agent vet också att jag inte vill höra så mycket. Jag är fokuserad här men finns det något konkret får han jättegärna höra av sig.

Tror du att det är aktuellt för MFF att sälja dig i sommar eller först i vinter med tanke på att de redan sålt Taha Ali?

– Jag har faktiskt ingen aning, vi har inte tagit det snacket.

Fotnot: Haksabanovic har kontrakt med MFF till 30 juni 2028.