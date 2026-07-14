Sjöstrand korsbandsskadad – missar hela säsongen
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Malmö FF kommer med ett dystert besked.
Oscar Sjöstrand har dragit korsbandet.
Det innebär att han kommer missa hela säsongen.
Malmö FF meddelar under tisdagen att Oscar Sjöstrand har drabbats av en korsbandsskada. Olyckan var framme i matchen mot IFK Göteborg i söndags.
”Under undersökningen kunde det tyvärr konstateras att främre korsbandet i höger knä är skadat”, skriver MFF på sin webbplats.
Nu väntar operation för 21-åringen.
”I väntan på operation har Malmö FF och Oscar Sjöstrand inga ytterligare kommentarer. Malmö FF önskar Oscar ett så snabbt tillfrisknande som möjligt och ser fram emot att se honom tillbaka i spel 2027”, skriver MFF.
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