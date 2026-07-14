Sjöstrand korsbandsskadad – missar hela säsongen

Malmö FF kommer med ett dystert besked.

Oscar Sjöstrand har dragit korsbandet.

Det innebär att han kommer missa hela säsongen.

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Malmö FF meddelar under tisdagen att Oscar Sjöstrand har drabbats av en korsbandsskada. Olyckan var framme i matchen mot IFK Göteborg i söndags.

”Under undersökningen kunde det tyvärr konstateras att främre korsbandet i höger knä är skadat”, skriver MFF på sin webbplats.

Nu väntar operation för 21-åringen.

”I väntan på operation har Malmö FF och Oscar Sjöstrand inga ytterligare kommentarer. Malmö FF önskar Oscar ett så snabbt tillfrisknande som möjligt och ser fram emot att se honom tillbaka i spel 2027”, skriver MFF.