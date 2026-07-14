Officiellt: Blåvitt värvar landslagsspelare

Hjörtur Hermannsson, 31, är klar för IFK Göteborg.

Den isländska landslagsmittbacken skriver på ett kontrakt över säsongen 2028.

– Jag hade en kort men väldigt fin tid i Blåvitt senast och vi har haft kontakten till och från sedan dess, säger nyförvärvet via klubbens uttalande.

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IFK Göteborg meddelande tidigare under tisdagen att Sam Larsson återvänder till Blåvitt. Nu kan klubben meddela att ännu en spelare återvänder.

Denna gången rör det sig om den isländska landslagsmittbacken Hjörtur Hermannsson. För tio år sedan, 2016, var 31-åringen på lån i IFK Götebog från PSV Eindhoven. Då blev det totalt 13 matcher för klubben.

Nu kommer han tillbaka men denna gången som Blåvitt-spelare.

– Jag hade en kort men väldigt fin tid i Blåvitt senast och vi har haft kontakten till och från sedan dess. Jag ser verkligen fram emot att spela på Gamla Ullevi igen, säger mittbacken via klubbens uttalande.

Fotbollschef Jesper Jansson:

– Vi ser en rutinerad ledarfigur i Hjörtur, som kommer in med mycket erfarenhet från flera bra ligor och internationell fotboll. Han har många tilltalande egenskaper och är en naturlig ledare som kommer att bidra med stabilitet och kvalitet till vår trupp.