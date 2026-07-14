Det blev bara ett år i hans drömmars klubb.

Nu talar Nikola Vasic, 34, ut efter uppbrottet från Hammarby.

– Jag fick höra att jag inte passade in i Hammarbys strategi, säger han i en exklusiv intervju med FotbollDirekt.

Bildmontage, Mikael Hjelmberg, sportchef i Hammarby, och Nikola Vasic. Foto: Bildbyrån

Han kom till Hammarby som skadat gods. Han kom som en allsvensk skyttekung, men en skyttekung som inte hade spelat fotboll på sex månader efter att han ådrog sig en korsbandsskada i den allra sista matchen för succésäsongen 2024.

Nu, ett år senare, har den 34-åriga anfallaren Nikola Vasic sagt hej då till sina drömmars klubb.

– Kom till Hammarby med en dröm men känner att jag aldrig fick chansen. Jag var uttagen till 30 matchtrupper men fick ingen start. Det slår på alla fotbollsspelare med en passion för sin klubb, säger Vasic till FotbollDirekt.

Nikola Vasic. Foto: Bildbyrån

”Vi var inte på samma plan”

Det blev bara 12 matcher i grönvitt för den målfarlige strikern – utan att han startade en enda. Det blev ingen målsuccé, ingen skytteliga, ingen uppfylld dröm. Kontraktet med ”Bajen” skulle ha gått ut i vinter. Samtal inleddes men det stod tidigt klart att Hammarby inte var redo ett erbjuda en förlängning och därför blev det den här lösningen.

– Fick höra att jag inte passade in i Hammarbys strategi pga ålder/säljbarhet. Hammarby var inte redo att förlänga och då visste jag att jag vi inte var på samma plan, säger han.

Nu bär det av till Göteborg och Gais, där 34-åringen har kritat på ett kontrakt som sträcker sig över resten av säsongen.

– Jag vill verkligen tacka Gais för det fantastiska mottagandet jag fått av dem. Både från klubben och supportrar – det är helt otroligt. Jag längtar efter att få göra mål på Ullevi och fira med dem och skapa fantastiska minnen tillsammans, säger Nikola Vasic.

Anfallaren gjorde tre mål i Hammarby på 12 matcher.