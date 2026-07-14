Klart: Målvakten lämnar IK Uppsala

Maja Baun lämnar IK Uppsala.

Hon och klubben bryter kontraktet i förtid.

Det meddelar klubben under tisdagen.

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IK Uppsala är i kris och har sålt sin målskytt Älvali Lindström till Malmö FF och högerbacken Julia Ragnarsson till AIK. Nu kommer ännu ett avsked.

Denna gången är det målvakten Maja Baun som lämnar. Det blir ingen försäljning utan hon och klubben har gemensamt kommit överens om att bryta kontraket.

Det skriver klubben på sin Instagram.