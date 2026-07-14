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Foto: Bildbyrån

Klart: Målvakten lämnar IK Uppsala

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Maja Baun lämnar IK Uppsala.
Hon och klubben bryter kontraktet i förtid.
Det meddelar klubben under tisdagen.

Foto: Bildbyrån

IK Uppsala är i kris och har sålt sin målskytt Älvali Lindström till Malmö FF och högerbacken Julia Ragnarsson till AIK. Nu kommer ännu ett avsked.

Denna gången är det målvakten Maja Baun som lämnar. Det blir ingen försäljning utan hon och klubben har gemensamt kommit överens om att bryta kontraket.

Det skriver klubben på sin Instagram.

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