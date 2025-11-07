Sköldmark börjar rusta inför 2026: ”Kommer gasa för fullt”

Gais har knipit en tredjeplats i allsvenskan och ska kvala till Europa nästa år.

Då har arbetet inför nästa säsong redan börjat för Magnus Sköldmark.

– De närmsta veckorna kommer vi att gasa för fullt, säger Gais tekniska direktör till Expressen.

Efter att ha tagit steget upp från superettan, direkt efter avancemanget från Ettan, har Gais tagit allsvenskan med storm.

Förra året slutade man sexa som nykomlingar och i år kommer man att sluta trea. Det innebär således att ”Makrillarna” kommer att kvalspela i Europa Conference League nästa sommar.

Då menar klubbens tekniska direktör, Magnus Sköldmark, att man kommer att påbörja arbetet för 2026 inom kort.

– Vi har processer som pågår hela tiden, men vi har inte tagit några stora beslut ännu. Vi ska vara 22-23 utespelare plus målvakter. Sedan har vissa inte fått så mycket speltid i år och där får vi se vad som är rätt väg framåt. De närmsta veckorna kommer vi att gasa för fullt. Vi har ett stort kartläggningsarbete som varit i gång länge, men vi har numera också en scout- och analysgrupp som är med och tycker till, säger han till Expressen.

”Någon gång kanske man måste gå utanför strategin”

Vidare berättar Sköldmark att Gais kommer att fortsätta med den strategi som har gjort de slagkraftiga även i framtiden.

– Vi har valt en lite annan väg än många andra som vi tror på och tänker hålla fast vid. Vi letar där inte så många andra letar. Vi tror på kraften i kontinuitet och att låta ledarstab och spelare växa tillsammans. Men här kommer en dålig metafor: Är man skicklig på att spela instrument och kan grunderna så kan man också improvisera lite, säger han och berättar att man eventuellt kan värva någon etablerad spelare.

– Någon gång kanske man måste gå utanför strategin också. Än är inte kassan byggd på det sättet. Men kommer det ett vasst namn får man se om det går att anpassa nivån utifrån var vi befinner oss.

Slutligen slår Sköldmark fast att man just nu inte har några bud på spelare att ta ställning till.

