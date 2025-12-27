Stora ögonblicket för HBK: ”Känslomässigt något extra”

JULINTERVJUN. HBK överlevde allsvenskan 2025.

Men det är inte det stora för klubbchef Jesper Westerberg den gångna säsongen.

– Att se unga spelare ta kliv, ta ansvar och verkligen kliva fram i allsvenskan är alltid något extra både sportsligt och känslomässigt, säger han till FD.

Foto: Bildbyrån

Halmstads BK klarade det allsvenska kontraktet för tredje säsongen i rad.

Till sist hade hallänningarna sex poängs marginal ner till kvalplatsplacerade IFK Norrköping.

Frågan är vad klubben främst tar med sig från det gångna året?

Klubbchef Jesper Westerberg:

– Vi tar med oss en bekräftelse på att den väg vi valt är rätt. 2025 har handlat mycket om att bygga om struktur, kultur och tydlighet både sportsligt och organisatoriskt. Vi har blivit bättre på att utveckla spelare, ta modiga beslut och stå stadigt även i perioder som varit utmanande, säger Westerberg till FotbollDirekt.

Hur jobbar ni inför 2026?

– Inför 2026 jobbar vi med att ta nästa steg. Grunden finns där, nu handlar det om att skruva på nivån, höja kvaliteten i vardagen och bli ännu mer konsekventa i hur vi jobbar med prestation, utveckling och rekrytering.

Vad är målsättningen med 2026?

– Målsättningen är att ta ett tydligt steg framåt som lag och klubb. Vi vill vara stabilare i allsvenskan, fortsätta utvecklas och sälja spelare vidare, samt spela en fotboll som både ger resultat och speglar vilka vi vill vara.

Bästa minne från 2025?

– Det är helheten snarare än ett enskilt ögonblick.