Taha Ayari i ny roll: ”Behövde något annorlunda”

SOLNA. José Riveiro valde att starta Taha Ayari som nia i premiären.

Taha själv är bekväm i anfallsrollen.

– Jag väntar bara tills det lossnar, säger han efter matchen mot Halmstads BK.

Erik Flataker och Kevin Filling har alternerat som anfallsalternativ under svenska cupen. Mot Halmstad i den allsvenska premiären startade ingen av dem.

Istället valde José Riveiro att placera Taha Ayari på topp.

– Det är inte en helt ny roll för Ayari. Han är rörlig och bra på att hitta ytorna framför backlinjen. Han är svår för motståndarna att låsa och idag behövde vi något annorlunda, säger Riveiro.

Ayari har under sin AIK-karriär endast gjort ett mål. Trots en framskjuten position lyckades han inte förbättra den siffran mot HBK.

– Han hade bra chanser att göra mål. Sen finns det saker han behöver bli bättre på. Men det är bra för oss att ha flera anfallsalternativ. Jag föredrar att kalla alla för forwards. Filling kan spela på fler positioner i anfallet. Erik (Flataker) är antagligen vår mest renodlade nia, menar Riveiro.

Taha Ayari själv är i det stora hela nöjd med sin prestation, trots flera missade lägen framför mål.

– Jag kom in lite fel i det och kunde ha gjort det bättre. Men jag har självförtroende och jag gillar den positionen. Jag har visat tidigare under veckan. Jag väntar bara tills det lossnar, säger han.

AIK vann premiären mot Halmstads BK med 2-1.