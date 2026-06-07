Uppgifter: Chelsea-stjärnan kan flytta till rivalen

Niamh Charles kan lämna Chelsea för Manchester City.

Vänsterbacken kan lämna i samband med att Katie McCabe ansluter till London-klubben.

Det uppger The Athletics.

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Katie McCabe bytte Arsenal för Chelsea i slutet på maj. Ett byte som blivit kritiserat av supportar. I samband med att Irländskan ansluter så kan nu Niamh Charles lämna Chelsea.

Enligt uppgifter från The Athletics så är ligamästarna Manchester City intresserade av att säkra upp 26-åriga vänsterbacken och har tagit en första kontakt.

Charles har tillhört Chelsea sedan 2020 men i är har hon fått sparsamt med speltid och då hon enbart är noterad för 11 matcher varav 8 från stan.