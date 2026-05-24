Talangen debuterade – i 55 sekunder: ”Ville nudda bollen”

I slutet av matchen mellan Kalmar FF och Degerfors fick Elion Imeri göra allsvensk debut.

Den varade i totalt 55 sekunder.

– Jag kan inte beskriva det med ord, säger 16-åringen till Barometern.

Han har spelat för Kalmar FF i hela sitt liv och tog klivet upp till A-laget inför den allsvenska säsongen 2026.

I går kom till slut den efterlängtade allsvenska debuten för Elion Imeri, 16, hemma mot Degerfors IF.

Matchuret visade 90+6 när Anthony Olusanya lämnade planen och den lovande offensiva spelaren fick äntra planen.

55 sekunder senare blåste domaren för full tid.

– Det var sjukt. Det var något man har väntat och kämpat för, så jag kan inte beskriva det med ord, säger Elion Imeri som inte verkar lägga allt för stor vikt vid speltiden till Barometern.

– Egentligen skulle jag in när det stod 2–0, men vi släppte in en hörna där så jag fick vänta lite.

Under den knappa minut han tillbringade på Guldfågelns gräsmatta hade han ett mål.

– Exakt. Det var det jag ville. Jag ville i alla fall nudda bollen, komma in med hög energi och visa att jag hade kommit in på planen, avslutar han.





