Torstensson farhåga inför Djurgården: ”Får inte gå i den fällan”

Mjällby AIF leder allsvenskan med fyra poäng ner till Hammarby och kommer från en tung seger mot Malmö FF.

Nu väntar Djurgårdens IF i en match där Mjällby möter ett lag som börjar hitta formen.

– Vi får inte gå i den fällan att de inte har presterat över en hel säsong, säger huvudtränare Anders Torstensson till FotbollDirekt.

Efter förra helgens seger mot Malmö FF vore det inte konstigt om Mjällby AIF började sväva iväg och tänka mer på ett hägrande SM-guld. Så fungerar dock inte Mjällby under Anders Torstenssons ledning – som alltid har fötterna kvar på jorden.

– Ja! Det har vi, det har vi alla tror jag. Det är väl det jag är minst rädd för egentligen med två tredjedelar spelade av säsongen, säger Torstensson till FotbollDirekt och fortsätter:

– Det är väl en av styrkorna tycker jag. Jag känner mig just nu väldigt, väldigt, trygg med det både när det gäller ledare, spelare, supportrar och folk runt omkring. Det hjälper dessutom att alla är samsynta.

Matchen mot Malmö slutade till sist med en 3-1-seger för Blekinge-klubben och huvudtränare Torstensson har landat i följande analys omkring en vecka efter viktorian.

– Analysen är att det går att dela upp den matchen i olika skeden tycker jag. Vi visste om att det skulle bli en frenetisk start, vilket det blev, och där får man ge Malmö ett plus i kanten för deras chansskapande. De har Taha Ali och Busanellos chanser, som är lite stora för att ett tränaröga ska vara nöjt men med det sagt tycker jag att vi också kommer upp och har någon chans med Herman också, säger Torstensson och fortsätter:

– Minut 15 till 30 kanske är det bästa Mjällby har presterat på väldigt, väldigt, länge sett till motstånd och förutsättningar. Sedan tycker jag ändå att vi går ut i andra halvlek och behåller vår metod, följer vår gameplan och får ju så småningom två mål ganska tätt inpå varandra. Vi blir lite passiva efter det, minut 70 till 80 är väl Malmös helt och hållet egentligen, där blir vi lite fega när vi får tag i bollen. Jag tycker att vi får väldigt bra effekt på våra byten och efter chansen Gudjohnsen har, som tar på hans benskydd, tycker jag ändå att vi kontrollerar matchen rätt hyfsat fram till att Vigge (Gustafson) sätter spiken i kistan på övertid.

Det behöver Mjällby se upp med hos Djurgården: ”Kan uppträda på lite olika sätt”

Senare idag väntar en ny match för Mjällby som välkomnar Djurgårdens IF till Strandvallen. Frågan är dock vilket motstånd som kommer att gästa Anders Torstenssons gäng, det är inte helt lätt att sätta fingret på.

– Ja, sett över hela säsongen håller jag definitivt med om det.

Vad behöver ni se upp med hos dem som lag?

– Det vi behöver se upp med är att inte gå i den fällan att de inte har presterat över en hel säsong. Nu har de fyra raka utan förlust och börjar få spelare tillbaka från skador och börjar få en riktigt homogen och bra trupp. Jag tror att vi möter ett lag som har återfått tron på det de gör och som har många alternativ att sätta upp i en startelva. Jag tycker att de under säsongen också har utvecklat någon form av taktisk flexibilitet där de kan uppträda på lite olika sätt – både i anfallsspel och i försvarsspel.

Finns det någon speciell lagdel där du bedömer att ni kan såra dem mer?

– Nej, inte så speciellt. Det tycker jag inte och det hade väl varit lite förmätet att säga. Jag tycker att de är ett stabilt lag som vi sade inledningsvis. Sedan har de haft svårt att få kontinuitet och leverera över tid, det är väl det som har varit deras problem under säsongen. Som jag sade så tycker jag tyvärr att de har börjat göra det nu.

Foto: Bildbyrån

Med flera dagar kvar till matchen mellan Maif och Djurgården stod det klart att Strandvallen var utsåld – för sjätte gången denna säsongen. Det är i sin tur någonting som får Anders Torstensson att må bra.

– Det är mäktigt. Inte bara att vi säljer slut mot just Djurgården, för det har vi gjort de senaste åren när vi möter dem sommartid och folk går på fotboll med vettiga temperaturer och många fortfarande är kvar på campingar här nere. Det som är unikt i detta är att vi sålde slut Sirius-matchen innan och, som du säger, att vi redan har rekord i antal slutsålda matcher. Det betyder verkligen jättemycket och fastän att vi bara är 6000 på läktarna är lilla Strandvallen utformad på ett sätt som gör att det känns som det dubbla antalet, avslutar huvudtränaren.

Matchen mellan Mjällby och Djurgården har avspark klockan 16.30.