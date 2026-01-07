Tunga beskedet: Längre sjukdomsfrånvaro väntar Haarala

Santeri Haarala fanns inte med när Djurgården startade upp försäsongen denna onsdag.

Nu meddelar klubben att en längre sjukdomsfrånvaro väntar för yttern.

Han har diagnostiserats med myokardit, vilket är den medicinska termen för hjärtmuskelinflammation.

Foto: Bildbyrån

Djurgården startade upp säsongen och försäsongen denna onsdag, men när Blåränderna tränade fanns inte Santeri Haarala med.

Klubben meddelar nu att en längre sjukdomsfrånvaro väntar för finländaren, detta då han diagnostiserats med myokardit, vilket är den medicinska termen för hjärtmuskelinflammation.

– Santeri har varit sjuk under en tid och nu diagnosticerats med myokardit, vilket innebär att han inte kommer att kunna närvara i någon kollektiv träning under januari och februari. Vår förhoppning är att han kan stegras in i träning igen under mars, meddelar Djurgårdens naprapat Kalle Barrling.

Haarala som spenderade hösten på lån hos Degerfors IF har kontrakt med Djurgården över säsongen 2027.