Tungt ekonomiskt resultat – MFF backade med 89 miljoner

2025 innebar ett ordentligt minusresultat för Malmö FF.

Totalt backade klubben med 89 miljoner kronor.

Foto: Bildbyrån

Redan i höstas kom rapporter om att Malmö FF såg ut att backa med stora pengar för 2025.

Nu står det också klart att det blev ett rejält minusresultat för Skåneklubben det gångna året.

Malmö FF meddelar att man gjorde ett minusresultat på 89 miljoner kronor.

På grund av det svaga resultatet har det egna kapitalet minskat en hel del, från 764,2 till 675,1 miljoner.

Kassan i Malmö FF uppgick till 254,2 miljoner kronor vid årsslutet.

– Trots ett svagt resultat håller vi kursen framåt. Vår ekonomiska styrka, upparbetad sedan ett antal år, tål en förlust i den här storleken, säger Anders Pålsson i ett uttalande.